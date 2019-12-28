متقدما على ليفاندوفسكي وميسي.. حمد ﷲ هداف العالم لعام 2019

أنهى المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، عام 2019 على أكمل وجه، بتوقيعه ثلاثية “هاتريك” من رباعية فريقه اليوم السبت، في شباك مضيفه الفيحاء، في الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي.

ومكن “هاتريك” اليوم حمد ﷲ، من التربع على عرش هدافي العالم لسنة 2019، بعدما رفع رصيده إلى 57 هدفا، متقدما على نجوم كبار للساحرة المستديرة عبر المعمور.

وفض المعتزل حديثا اللعب الدولي، بفضل ثلاثيته في مرمى الفيحاء، الشراكة التي كانت تجمعه بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أنهى العام بـ54 هدفا، مع الباڤاري ومنتخب بلاده.

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وتفوق البالغ من العمر 29 عاما، على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بعدما أحرز هذا الأخير 50 هدفا مع “البلاوغرانا”، ومنتخب “التانغو”، ليأتي ثالثا عبر العالم.

وساهمت أهداف حمد ﷲ في قيادة النصر إلى التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، علما أن المهاجم السابق لأولمبيك آسفي تُوج هدافا للدوري برصيد 35 هدفا.

ومنذ التحاقه بالفريق الأصفر، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، أحرز حمد ﷲ 67 هدفا خلال 49 مباراة، في مختلف المسابقات، الدوري وكأس خادم الحرمين السعوديين، ودوري أبطال آسيا.