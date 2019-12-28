مؤلم..حادث سير يؤدي بحياة عاملة زراعية وإصابة آخرين ضواحي شتوكة ! 

لقيت امرأة مصرعها، وأصيبت اثنين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم السبت، في حادثة سير خطيرة، وقعت على مستوى “تين منصور”، ضواحي اقليم اشتوكة أيت بها

وحسب مصادر محلية، فالضحايا كانوا في طريقهم للعمل بإحدى الضيعات الفلاحية، وأثناء عبورهم الطريق صدمتهم شاحنة تابعة لإحدى شركات توزيع الحليب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث تسبب في وفاة امرأة بعين المكان، فيما أصيبت امرأتين بجروح بليغة نقلوا على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات.

هذا وقد حلت عناصر الدرك الملكي والسلطات بمكان الحادث، حيث تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق حول ضروف الحادثة لتحديد المسؤوليات.