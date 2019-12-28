قال نادي ريال سوسيداد الإسباني في بيان رسمي، إنه توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يقضي بانتقال لاعبه النرويجي مارتن أوديغار إلى بطل إنجلترا.
وأشار سوسيداد أن أوديغار المعار من ريال مدريد، سيلعب بنظام الإعارة في صفوف مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الجاري، موجها شكره للاعب على احترافيته والتزامه، متمنيا له الأفضل على المستويين المهني والشخصي.
وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هذا الخبر مجرد مزحة من الفريق مع أنصاره، وذلك بمناسبة يوم الكذب في إسبانيا، الذي يصادف 28 دجنبر.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ريال مدريد يمتلك بطاقة اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاما، لذلك لا يحق للفريق الباسكي التخلي عنه.
يذكر أن أوديغار يقدم مستويات جيدة مع ريال سوسيداد، ساهمت في احتلال النادي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني “ليغا” بمجموع 31 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسيداد يعلن انتقال أوديغار إلى “السيتي”.. “ماركا”: مجرد مزحة في يوم “الكذب” بإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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