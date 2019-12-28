شرطي بمكناس يشهر سلاحه..سيارة أجرة طلبت استغاثة بعد مهاجمتها

أشهر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مكناس لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان قد عر ض سلامة سائق سيارة أجرة وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بناء على طلب استغاثة صادر عن سائق سيارة أجرة، بعدما حاول المشتبه فيه تعريضه لاعتداء بواسطة سكين بسبب خلاف نشب بينهما أثناء الرحلة، وذلك نتيجة حالة السكر التي كان عليها المعني بالأمر رفقة شخصين آخرين كانا برفقته.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد عناصر الدورية الأمنية اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بعدما أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وذلك قبل أن يتسنى تحييد الخطر الصادر عنه وتوقيفه، علاوة على حجز السكين المستعمل في محاولة الاعتداء.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه والشخصين اللذين كانا برفقته، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الأشخاص الثلاثة الموقوفين.