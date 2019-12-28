اعتقالات وإصابات بحادثي إطلاق نار في رهط وكفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في بئر السبع مساء اليوم السبت، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 7 شبان من رهط، تنسب لهم شبهات المشاركة في شجار العائلي الذي نشب في الليل بالمدينة، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي اندلع في بلدة كفر كنا وتخلله إطلاق نار وإصابات.

في رهط، تلقت الشرطة بلاغا عن شجار عائلي تخلله إصابة شخص بجروح، حيث هرعت قوات كبيرة من الشرطة لمدنية وأخضعت 10 أشخاص للتحقيق، إذ أبقت على 7 شبان رهن الاعتقال لحين تمديد اعتقالهم بالمحكمة لاستكمال التحقيق.

يذكر أن خلفية الشجار نزاع بين أفراد العائلة الواحدة والمتواصل منذ عام، وذلك دون أن تثمر جهود رجالات الإصلاح والجمهور لرأب الصدع.

أما في بلدة كفر كنا، نشب بعد عصر اليوم السبت، شجار بين عائلتين في حي سكني بالبلدة، تخلله إطلاق نار ما أسفر عن تسجيل إصابات، حيث وصلت الشرطة للمكان وشرعت التحقيق في ملابسات الشجار.

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وذكرت الشرطة في بيانها أن عشرات المواطنين كانوا ضالعين في الشجار الذي نشب على خلفية خلاف بين جيران.

وشهد الشجار تشابك بالأيادي واستخدام العصي كذلك الأمر إطلاق النار، حيث أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما بجراح متوسطة ونقل إلى مستشفى بوريا لتلقي العلاج.