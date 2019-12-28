خلال 2019: الاحتلال هدم 617 مبنى وشرد 898 فلسطينيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر تقرير صدر، اليوم السبت، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 617 مبنى أو تمت مصادرتها في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام 2019.

وذكر التقرير الذي أتى بعنوان "حماية المدنيين" ويوثق الفترة ما بين 10-23 كانون الأول/ديسمبر 2019، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 898 فلسطينيا، لافتا إلى أن هذه الأرقام تمثل زيادة بلغت 35 و92% على التوالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

ولفت إلى أنه كان ما يربو على 20% من مجموع المباني التي استهدفت في العام 2019، ونحو 40% من جميع المباني التي قدمت كمساعدات بتمويل من المانحين، تقع في مناطق إطلاق النار التي تغطي نحو 30 % من مساحة المنطقة (ج).

ووفقا للتقرير، خلال إحدى عمليات الهدم في منطقة إطلاق نار شرقي نابلس، اقتلعت قوات الاحتلال أو قطعت نحو 2,500 شجرة وشتلة، حيث كانت الأشجار تشكل جزءا من منطقة يصفها الفلسطينيون أيضا كمحمية طبيعية، وتخدم نحو 14,000 مواطنا من سكان بلدة بيت فوريك وتجمُّع خربة طانا الرعوي القريبين منها.

كما هدمت سلطات الاحتلال 29 مبنى فلسطينيًا أو أجبرت أصحابها على هدمتها في المنطقة (ج) ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 فلسطينيا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

وذكر أن 12 مبنى من المباني المستهدفة، بما فيها خمسة مبانٍ كانت قدمت كمساعدات إنسانية في وقت سابق، تقع في ثلاثة تجمعات رعوية في مناطق مصنفة كمناطق إطلاق نار لغايات التدريب العسكري في محافظات طوباس ونابلس وأريحا.

وفي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، فقدَ نحو 80 مزارعا فلسطينيا من ثلاث قرى في محافظة سلفيت إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجار بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم.

Advertisements

أما في قطاع غزة، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 129 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" قرب السياج الحدودي بين غزة و إسرائيل.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما وقتلته، في يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، شرق خانيونس بينما كان يقترب من السياج الحدودي، وفقا لجيش الاحتلال، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه.

وأطلقت القوات في 15 مناسبة على الأقل، النار في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة في سياق فرض القيود على الوصول، كما نفّذت عملية توغل وعملية تجريف قرب السياج، واعتُقلت أربعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، قرب السياج الحدودي في حادثتين منفصلتين.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة.

ووفقا لتقرير "أوتشا"، فإن قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا على الأقل.

وأوضح التقرير أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة فلسطينيين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات خلال ثماني هجمات بالضفة.