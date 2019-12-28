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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. أردوغان يحاول خداع الشعب التركي بإنجاز وهمي والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
كشف رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، عن محاولة الرئيس رجب أردوغان خداع شعبه بإعلانه عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع .
وأكد كرم الله أوغلو، في مؤتمر صحفي أقامه الحزب في منطقة بالجات بأنقرة، أن السيارة التي وصفها أردوغان بأنها محلية الصنع، هي في الواقع منتج إيطالي.
وقال "أن الحكومة التركية ستطرح -نموذج- السيارات، التي تم استقدامها من إيطاليا، على أنها سيارات محلية الصنع" .. مشيرًا إلى أن حكومة العدالة والتنمية لم تحقق تقدمًا فيما يخص إنتاج السيارة المحلية حتى اليوم، ولا يمكنها تحقيق شيء بالمنطق الذي تتبعه.
ويرى رئيس حزب السعادة أنه ليس بالإمكان حل المشكلات التي تعاني منها تركيا طالما لم تغير السلطة الحاكمة هذا المسار الذي تتبعه. بإمكان تركيا إنتاج سيارة محلية في غضون عامين إن تم تخصيص الموارد اللازمة والتحلي بالثقة في الأتراك .
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية، خبرًا بشأن قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النموذج الأولي للسيارة المحلية «SUV»، الذي جرى الكشف عنها، الجمعة، وبعد مراسم التعريف بالسيارة المحلية المقامة في مركز «وداي التكنولوجيا» بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، أشرف أردوغان على قيادة السيارة لأول مرة.
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