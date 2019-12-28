شاهد .. أبناء المحفد بأبين يتظاهرون ضد ميليشيا الإخوان

السبت 28 ديسمبر 2019

تظاهر العشرات من أبناء مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم السبت، ضد تواجد قوات تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، ذرع تنظيم الإخوان في اليمن .



ورفع المتظاهرون الشعارات الرافضة لعسكرة مدينتهم وإستمرار تمركز عناصرهم في المديرية .

وقال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، في تعليقه على التظاهرة "أبين ترفض أي تواجد لقوات الإحتلال اليمني حتى وإن تدثرت بغطاء ما يسمى الشرعية" .

وأضاف "شعب الجنوب بات اليوم أكثر وعيا في فهم ما يحدث من حوله وما يخطط له الخصوم لغرض ادامة الإحتلال" .

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