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شاهد .. أبناء المحفد بأبين يتظاهرون ضد ميليشيا الإخوان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

تظاهر العشرات من أبناء مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم السبت، ضد تواجد قوات تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، ذرع تنظيم الإخوان في اليمن .

 

ورفع المتظاهرون الشعارات الرافضة لعسكرة مدينتهم وإستمرار تمركز عناصرهم في المديرية .

 

وقال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، في تعليقه على التظاهرة "أبين ترفض أي تواجد لقوات الإحتلال اليمني حتى وإن تدثرت بغطاء ما يسمى الشرعية" .

 

وأضاف "شعب الجنوب بات اليوم أكثر وعيا في فهم ما يحدث من حوله وما يخطط له الخصوم لغرض ادامة الإحتلال" .

 

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مظاهرة حاشد اليوم في المحفد- أبين ترفض أي تواجد لقوات الإحتلال اليمني حتى وإن تدثرت بغطاء ما يسمى الشرعية، شعب الجنوب بات اليوم أكثر وعيا في فهم ما يحدث من حوله وما يخطط له الخصوم لغرض ادامة الإحتلال.

شعب حر ..

قلناها.. قسما بالله لن يركع هذا الشعب العظيم إلا لله سبحانه وتعالى. pic.twitter.com/RVyCKTs5DK

— أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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