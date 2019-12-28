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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أبناء المحفد بأبين يتظاهرون ضد ميليشيا الإخوان والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
تظاهر العشرات من أبناء مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم السبت، ضد تواجد قوات تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، ذرع تنظيم الإخوان في اليمن .
ورفع المتظاهرون الشعارات الرافضة لعسكرة مدينتهم وإستمرار تمركز عناصرهم في المديرية .
وقال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، في تعليقه على التظاهرة "أبين ترفض أي تواجد لقوات الإحتلال اليمني حتى وإن تدثرت بغطاء ما يسمى الشرعية" .
وأضاف "شعب الجنوب بات اليوم أكثر وعيا في فهم ما يحدث من حوله وما يخطط له الخصوم لغرض ادامة الإحتلال" .
مظاهرة حاشد اليوم في المحفد- أبين ترفض أي تواجد لقوات الإحتلال اليمني حتى وإن تدثرت بغطاء ما يسمى الشرعية، شعب الجنوب بات اليوم أكثر وعيا في فهم ما يحدث من حوله وما يخطط له الخصوم لغرض ادامة الإحتلال.
شعب حر ..
قلناها.. قسما بالله لن يركع هذا الشعب العظيم إلا لله سبحانه وتعالى. pic.twitter.com/RVyCKTs5DK
— أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1)
مظاهرة حاشد اليوم في المحفد- أبين ترفض أي تواجد لقوات الإحتلال اليمني حتى وإن تدثرت بغطاء ما يسمى الشرعية، شعب الجنوب بات اليوم أكثر وعيا في فهم ما يحدث من حوله وما يخطط له الخصوم لغرض ادامة الإحتلال.— أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) December 28, 2019
شعب حر ..
قلناها.. قسما بالله لن يركع هذا الشعب العظيم إلا لله سبحانه وتعالى. pic.twitter.com/RVyCKTs5DK
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