شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المستشار الحقوقي أنور الرشيد يكشف عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 كشف المستشار الحقوقي الكويتي أنور الرشيد عن مستقبل قضية الجنوب وقرائته للمشهد.

Advertisements وأضاف في حوار خاص "لليمن العربي"، مُستقبل القضية الجنوبية سيعود الجنوب لشعبه طال الزمن أوقصر كمتابع للشأن الجنوبي أرى وأتلمس إصرار الحنوبيون على عودة دولتهم وستعود دولتهم سواء كان ذلك عبر المجلس الأنتقالي أو أن الشعب سوف يتجاوز الانتقالي ليبادر من تلقاء نفسه بتحرير ذاته بذاته هذا ما أراه في المشهد الجنوبي لذلك نصيحتي للانتقالي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي أقول له ياسيدي لانختلف صبر الجنوبيون فهم الصير بذاته ولكنهم أنفجروا سيحررون ذاتهم بدونكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المستشار الحقوقي أنور الرشيد يكشف عن مستقبل قضية الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.