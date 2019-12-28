اليمن.. “الرشيد” يكشف سبب التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي

السبت 28 ديسمبر 2019

كشف المستشار الحقوقي الكويتي أنور الرشيد عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية اليمنية للعاصمة المؤقته عدن.



وقال الرشيد في حوار خاص "لليمن العربي" أنا شخصياً وبحكم متابعتي الحثيثة للوضع الجنوبي والتي بدأت مع انطلاقة انتفاضة عام 2007 وهي أول انتفاضة في المنطقة انتفاضة سلمية، وبحكم أن الشعب الجنوبي يُرِيد عودة دولته التي اختطفها شبيحة الشمال لنهب ثروات الجنوب، لذلك أنا غير متفائل بعودة الشرعية للجنوب مطلقاً وسيكتشف الجنوبيون بأنهم ارتكبوا خطيئة تاريخية بقبولهم بأتفاق الرياض دون مقابل حقيقةً بعد أن حرروا أرضهم من الغزاة الشماليين، ودليلي على ذلك عدم التزام الشرعية بلنوددالاتفاق رغم مرور أكثر من 50 يوماً على توقيعها ناهيكم عن الحشود العسكرية في شبوه والضالع وعدم انسحاب ألوية الأحمر من وادي حضرموت، بالاضافة ألى عدم تحسن الأوضاع المعيشية وعدم صرف الرواتب وغيرها من أمور لاتُبشر بخير .

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وحول سبب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق قال الرشيد إن المصالح نعم المصالح ونهب ثروات الجنوب التي يسيطر عليها قوات الإخوان المسلمين وألوية علي محسن الأحمر المسيطرين على حقوق النفط والغاز ومناجم الذهب وغيرها من ثروات معدنية وثروات سمكية

الأزمة هي أزمة نهب ثروات الجنوب ناهيكم عن الموقع الاستراتيجي الدولي الذي يتحكم في باب المندب الذي يصنف الرابع، من حيث عدد براميل النفط التي تمر من خلاله يومياً، حيث يتدفق من خلاله أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة المتجهة إلى أوروبا وأميركا وآسيا وشمال أفريقيا

وإذ اخذنا في الاعتبار مايحصل في المنطقة من صراع بين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وبين السعودية ومصر والإمارات،وإذ عرفنا بأن علي محسن الأحمر نائب رئيس الشرعية ينتمي للإخوان المسلمين والمُسيطر على قرار الشرعية هُم الإخوان المسلمين علينا أن ندرك حجم الخسارة التي سيخسرها التنظيم من انفتاح الرياض لذلك سيُفشلون هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال.