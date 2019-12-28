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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أردوغان يكشف مخطط تنصيب أردوغان خليفة للمسلمين والدول التي يستهدفها والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
كشف المستشار العسكري الأول للرئيس التركي، عدنان تانوردي، تفاصيل برنامج توصيل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سدّة الخلافة الإسلامية العابرة للقارات، وهو البرنامج الذي جرى وضع دستور كونفدراليته المراد لها أن تضم 61 دولة عربية وإسلامية بانتظار ظهور المهدي المنتظر.
جاء ذلك في مقابلة أجراها معه ”تلفزيون العقيدة AKIT“ التركي الحكومي، في أعقاب جلسة عقدها، يوم 23 ديسمبر الحالي، مؤتمر الاتحاد الإسلامي الدولي في إسطنبول برئاسة تانوردي .
وتُظهر قائمة الدول التي تحلم القيادة التركية بأن تكون كونفدرالية الخلافة التي يؤمها أردوغان، 61 دولة بينها 12 دولة من الشرق الأوسط هي (كما جاءت في متن الدستور) البحرين والإمارات وفلسطين والعراق وقطر والكويت ولبنان وسوريا والسعودية وعُمان والأردن واليمن، ومن دول شمال إفريقيا تضم القائمة الجزائر وتشاد والمغرب وليبيا ومصر وتونس.
وأشار التقرير الى أن تانوردي، المستشار العسكري الأول لأردوغان، أعلن في مقابلته التلفزيونية عن قناعته بأن كونفدرالية الدول الإسلامية ستتحقق، وأنهم من أجل ذلك يعملون لتسريع عودة المهدي المنتظر.
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