شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز جراد رئيسا للوزراء في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

قال التلفزيون الرسمي في الجزائر اليوم السبت إن الرئيس عبد المجيد تبون عين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء. وجراد دبلوماسي سابق ويُدرِس العلوم السياسية في جامعة الجزائر.

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