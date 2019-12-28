الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية استباقية في بادية النجف

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تنفيذ عملية استباقية في بادية محافظة النجف. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء الثاني شرع بعملية استباقية وممارسة أمنية مشتركة في محور بادية النجف والخندق الأمني وأبراج المراقبة التي تحيط بالمحافظة المقدسة بالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط للجيش وقيادة شرطة المحافظة".



وأضاف أن "العمليات الاستباقية تجرى بشكل دوري لتأمين محيط محافظة النجف الاشرف بصورة كاملة".



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