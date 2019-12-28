ضبط مركبة تحمل ادوية غير مرخصة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بضبط مركبة تحمل ادوية غير مرخصة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تضبط عجلة تحمل ادوية بشرية غير مرخصة ضمن سيطرة التاجي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتضبط الاجهزة الامنية بين فترة واخرى ادوية غير مرخصة فضلاً عن مواد غذائية منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات في مناطق عدة من بغداد والمحافظات.