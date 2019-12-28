اتحاد الكرة يكشف سبب تأخر انطلاق طائرة الاولمبي من دبي الى تايلند

ووصل وفد المنتخب الاولمبي الى تايلند مساء اليوم، للمشاركة في نهائيات آسيا المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "موظفة في الخطوط الجوية الاماراتية، قامت بإلغاء رحلة المنتخب إلى تايلند بعد ان اصرت وبشكل غريب على عدم منح التذاكر لعدد من اللاعبين".



واضاف "بذات الساعة، منح زميل اخر لها التذاكر، مما شكل استغرابا من قبل الجميع وانقذ موظف اخر لبناني الجنسية الموقف في اللحظات الأخيرة مؤكدًا اقتراف الموظفة خطا فادح قدم بسببها الاعتذار وإيقاف الطائرة لمدة نصف ساعة لحين صعود وفد المنتخب الاولمبي".

وشرع الاولمبي بتحضيراته الرسمية، تحضيرا للمشاركة في بطولة اسيا لمنتخبات تحت 23 سنة، التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك للمدة من 8 ولغاية السادس والعشرين من الشهر المقبل.



الوحدة التدريبية الأولى التي جرت على ملعب الجامعة في العاصمة بانكوك شهد حضور 16 لاعبا بضمنهم ثلاث حراس بسبب عدم اكتمال شفاء اللاعب محمد قاسم نصيف ومصطفى محمد جبر الذي خضع لتدريبات مطاولة فردية.