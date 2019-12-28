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قوة من فوج المهمات الخاصة تنتشر قرب ساحتي كهرمانة والفردوس وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني، السبت، بأن قوة من فوج المهمات الخاصة تنتشر قرب ساحتي كهرمانة والفردوس وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات فوج المهمات الخاصة تنتشر بشكل كثيف ضمن ساحتي كهرمانة والفردوس بعد تقدم مجموعة من المتظاهرين باتجاه ساحة الفردوس".

الى ذلك، أشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الى أن "المناوشات بين المتظاهرين وقوات الشغب في ساحة الوثبة تجددت، اضافة الى اندلاع حريق داخل كرفان ومولدة كهربائية خلف غرفة تجارة بغداد بالقرب من عمارة الذهب"، لافتا الى أن "الدفاع المدني يتدخل لاطفائه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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