أفاد مصدر أمني، السبت، بأن قوة من فوج المهمات الخاصة تنتشر قرب ساحتي كهرمانة والفردوس وسط بغداد.
الى ذلك، أشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الى أن "المناوشات بين المتظاهرين وقوات الشغب في ساحة الوثبة تجددت، اضافة الى اندلاع حريق داخل كرفان ومولدة كهربائية خلف غرفة تجارة بغداد بالقرب من عمارة الذهب"، لافتا الى أن "الدفاع المدني يتدخل لاطفائه".
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