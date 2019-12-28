مراصد الانواء الجوية تسجل هزة ارضية قرب الحدود العراقية مع ايران

أعلنت وزارة النقل، السبت، تسجيل مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزتين أرضيتين في منطقة ايلام قرب الحدود العراقية الإيرانية. وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل الهزة الأرضية الأولى في تمام الساعة 1،20 دقيقة ظهرا والتي تبعد 52 كم جنوب شرق مخفر زرباطية وبلغت قوتها 4،3 حسب مقياس رختر، كما تم تسجيل هزة ارضية اخرى في نفس المنطقة في تمام الساعة 1،23 دقيقة حسب التوقيت المحلي للمدينة والتي تبعد 55كم جنوب شرق مخفر زرباطية حيث بلغت قوتها 3،8 حسب مقياس رختر".



وأضافت أنه "لم تردنا أي أنباء عن حصول أضرار تذكر وسنوافيكم بأي متغيرات تطرأ"، منوهة :"نهيب بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".



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