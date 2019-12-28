تجريبية امام الاخضر.. خارطة طريق الاولمبي في تايلند

واتخذ الوفد من فندق "ريتشموند"، مقرا لإقامته، حيث يبعد 20 دقيقة عن مركز المدينة بانكوك، إذ من المؤمل ان يجري المنتخب تمرينات الاستشفاء مساء اليوم.

والتحق لاعبون جدد بصفوف كتيبة عبد الغني شهد وهم: منتظر عبد السادة واحمد سرتيب وايهاب ناصر والحسن سعد ومعين احمد وايضاً المحترفان امير العماري و ايهاب ناصر التحقا من السويد الى تايلند.



وسيواجه الأولمبي نظيره السعودي ودياً في الثالث من كانون الثاني المقبل، أي قبل خمسة أيام من مباراته الأولى امام استراليا بدور المجموعات.

يذكر ان القرعة أوقعت الأولمبي في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

