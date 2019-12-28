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2019-12-28 | 15:45
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وصل وفد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الى تايلند لخوض غمار نهائيات آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020.
والتحق لاعبون جدد بصفوف كتيبة عبد الغني شهد وهم: منتظر عبد السادة واحمد سرتيب وايهاب ناصر والحسن سعد ومعين احمد وايضاً المحترفان امير العماري و ايهاب ناصر التحقا من السويد الى تايلند.
وسيواجه الأولمبي نظيره السعودي ودياً في الثالث من كانون الثاني المقبل، أي قبل خمسة أيام من مباراته الأولى امام استراليا بدور المجموعات.
يذكر ان القرعة أوقعت الأولمبي في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر تجريبية امام الاخضر.. خارطة طريق الاولمبي في تايلند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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