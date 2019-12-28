أعلن امر لواء قضاء عامرية الصمود للحشد العشائري بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، السبت، عن قيام القوات الامنية باتخاذ اجراءات مشددة بسبب ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة الرزازة. وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية اتخذت تدابير امنية على بحيرة الرزازة جنوب قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة على خلفية ارتفاع مناسيب البحيرة"، لافتا الى أن "ارتفاع مناسيب المياه في البحيرة ادى الى غمر جزرات البحيرة بالمياه وعادة ما يستخدمها خلايا ارهابي داعش في عمليات الاختباء ومهاجمة القوات الامنية".



وأضاف العيساوي، أن "غمر الجزرات بالمياه في العام الماضي نتج عنه جرف اسلحة خلايا التنظيم الاجرامي ومنع عناصر ارهابي داعش من استخدام هذه الجزرات كمنطقة ارتكاز لمهاجمة القوات الامنية"، مبينا أن "اتخاذ الاجراءات الامنية لمراقبة كميات المياه وعدم تأثرها بنتائج سلبية تؤدي الى غرق مناطق زراعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع مناسيب المياه.. القوات الامنية تتخذ اجراءات مشددة قرب بحيرة الرزازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.