مدرب شابات العراق: نلعب في غرب آسيا لاكتساب الخبرة وليس لحصد اللقب

واتفق مدربّو منتخبات لبنان، الإمارات، العراق والأردن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت في فندق "سويس - بل اوتيل سيف البحرين" على أهمية البطولة للتحضير للتصفيات الآسيوية المقبلة واكتساب الخبرة الفنية اللازمة.وأكد مدرب لبنان هاغوب ديميرجيان، أن "فريقه شارك في البطولة بهدف استكمال التحضيرات الفنية".

اما مدرب العراق عادل عبد القادر، أشار الى "أهمية إكساب لاعباته الخبرة وليس إحراز اللقب".

من ناحيتها، أوضحت مساعدة مدربة الإمارات فامة الفوقي أن "فريقها خاض أربع مباريات ودية تحضيراً للبطولة"، مؤكدةً أن "لاعباته لا يتجاوز معدل أعمارهن الـ 17 عاماً ومشيرةً في الوقت عينه إلى أن المشاركة في البطولة تستهدف التحضير للإستحقاقات المقبلة".



واعتبر مدرب الأردن عزالدين شيح، أن "هذه البطولة تساهم في تطوير الكرة النسائية في منطقة غرب آسيا مضيفاً أنها رحلة تحضيرية وتمهيدية للتصفيات الآسيوية".

في المقابل، اتفق مدرّبو البحرين، فلسطين والكويت في المجموعة الثانية على أن زيادة عدد الفرق المشاركة هو تطور ملحوظ للكرة النسائية في غرب آسيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب البحريني خالد الحربان على أن "عدد الفرق المشاركة هو دليل على تطور كبير للمنتخبات في المستقبل"، مشيراً إلى أن "فريقه استعد جيداً بغية التأهل للأدوار المقبلة".

وقال مدرب شابات فلسطين عامر خير أن "زيادة عدد الفرق المشاركة كان له دوراً كبيراً في تكثيف التحضيرات واستدعاء لاعبات محترفات في الخارج".

وبدوره أعلن مدرب الكويت محمد صهيب كمبال أن "منتخبه حقق أول هدف وهو المشاركة في بطولة الشابات"، مؤكداً أن "هدفه الثاني يتلخص بإكتساب الخبرة وتطوير الفريق فنياً وتكتيكياً".

وقبل المؤتمر الصحفي، عُقد الاجتماع التنسيقي للبطولة برئاسة مراقبتي المباريات عبير الرنتيسي وعروبة الحسيني بحضور مدير البطولة حسن إسماعيل، مقيم الحكام يوسف ميرزا، أعضاء اللجنة المشرفة في اتحاد غرب آسيا، اللجنة المنظمة في الاتحاد الأردني، ممثلي المنتخبات المشاركة والجهات الطبية والأمنية.

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وبحسب نظام البطولة، تلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات تحديد المركزين الخامس والسادس والمركزين الثالث والرابع، بالتعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز.

وتفتتح البطولة غداً في 29 كانون الأول بلقاء العراق والإمارات عند الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت البحرين ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي يلتقي لحسابها أيضاً المنتخبان اللبناني والأردني عند الساعة الخامسة والنصف، على أن تشهد المباراة الثالثة عند الساعة الثامنة والنصف بداية مشوار صاحب الضيافة المنتخب البحريني أمام الكويت ضمن المجموعة الثانية.

وستجمع المباريات المقررة في 31 كانون الأول فلسطين والكويت عند الثانية والنصف عصراً، الأردن والعراق عند الخامسة والنصف والإمارات مع لبنان عند الثامنة والنصف مساءً.

أما في 2 كانون الثاني حيث اختتام الدور الأول، يلتقي وفي المواعيد ذاتها توالياً الإمارات والأردن ، البحرين وفلسطين، لبنان والعراق.

وتستأنف البطولة في 4 كانون الثاني بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي، بين متصدر المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية عند الخامسة والنصف مساءً، يليها عند الثامنة والنصف مباراة تجمع بطل المجموعة الثانية وثاني الأولى، والفائزان من هاتين المواجهتين يلتقيان في المباراة النهائية المقررة عند الثامنة والنصف مساء 6 كانون الثاني / يناير، فيما يتقابل الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الخامسة والنصف مساء اليوم ذاته.

ويلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث الثانية لتحديد المركز الخامس والسادس في 5 كانون الثاني.

