عمليات سامراء تعلن قتل عدد من الارهابين رصدتهم في قاطع السيفونة

أعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، عن رصد عدد من الارهابيين في قاطع السيفونة تحاول القيام بعمليات ارهابية، مؤكدة قتل عدد منهم. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ابطال الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء رصدوا بواسطة الكاميرات الحرارية في قاطع السيفونة شرق سامراء مجموعة ارهابية تحاول القيام بعمليات ارهابية".



وأضافت القيادة، أنه "تمت معالجتهم على الفور بواسطة الأسلحة، حيت تم قتل وجرح قسم منهم والقسم الاخر لاذوا بالفرار".

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