الدفاع توجه دعوة للضباط المحالين إلى التقاعد قبل 2010

وجّهت وزارة الدفاع، السبت، دعوة إلى الضباط المحالين إلى التقاعد قبل العام 2010. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استناداً لما جاء في المادة (2) القانون رقم (41) لسنة 2013 – قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، حصلت موافقة وزير الدفاع على احتساب راتب تقاعدي على أساس راتب الرتبة الأعلى ممن قضى في رتبته الأخيرة (8) سنوات فأكثر من ضباط الجيش السابق المشمولين بالقرار التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والمعادين الى الخدمة بعد 9/4/2003 والمحالين الى التقاعد قبل 8/2/2010".



وأضافت أن "الضباط البالغ عددهم حسب الوجبات، الوجبة الثالثة (500) ضابط، الوجبة الرابعة (500) ضابط، والوجبة الخامسة (276) ضابطاً".

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