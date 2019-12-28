رئيس باكستان يشيد بجهود الإمارات لتعزيز السلم والاستقرار

أشاد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الباكستاني بالقصر الرئاسي في العاصمة إسلام آباد، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي الذي يزور باكستان حاليا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الباكستاني متانة العلاقات التي تجمع البلدين واستنادها إلى أسس قوية، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون على جميع المستويات.

على صعيد متصل، التقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وجرى بحث مسيرة العلاقات الإماراتية - الباكستانية بمختلف المجالات.







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واطلع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على صعيد نشر وتعميق قيم التسامح والتعايش حول العالم.

من ناحية أخرى تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بكميات من الكتب التي تتعلق بموضوعات اللغة العربية وآدابها.

وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة بافتتاح جناح الكتب بالمكتبة الوطنية في إسلام آباد والذي أنشئ بمبادرة من الإمارات وذلك بحضور الدكتورة فردوس عاشق أعوان مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام وشهريار أفريدي وزير الدولة لمكافحة المخدرات في باكستان.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع باكستان في مختلف المجالات، مثمنا العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.





من جانبها، أعربت فردوس عاشق عن تقدير بلادها للدعم الإماراتي المتواصل في مختلف القطاعات، لا سيما بمجالات التعليم والاقتصاد والصحة خاصة حملات مكافحة مرض شلل الأطفال إلى جانب تشجيع الاستثمارات.

وشكرت دولة الإمارات على مبادرتها لإنشاء جناح الكتب بالمكتبة الوطنية الباكستانية، معربة عن رغبة بلادها في تبادل الخبرات بمجالات التعليم والإعلام والصحافة.

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، حيث تربط الشعبين والبلدين الصديقين علاقات تاريخية تعزز آفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.