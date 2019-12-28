برلمان قبرص يدعم سحب الاعتراف بحكومة السراج الليبية

أعلن البرلمان القبرصي، اليوم السبت، دعمه لمساعي مجلس النواب الليبي على الساحة الدولية، في سحب الاعتراف من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.



وأكد ديمترس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي خلال لقاء مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في العاصمة نيقوسيا، أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين ودعم بلاده لإرادة الشعب الليبي ورفضه وجود الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي الليبية، ورفض الدعم الخارجي لهذه المليشيا، والتدخل الأجنبي في ليبيا.

وأوضح سيلوريس أن بلاده تدعم مجلس النواب بصفتها الممثل الشرعي والمنتخب في ليبيا، كما شدد على دعم مخاطبة المجلس للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج ودعم الجيش الليبي في الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيا المسلحة الخارجة عن القانون.







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وناقش الطرفان آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة، حيث أطلع صالح نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا وخاصة في العاصمة "طرابلس" وما يقوم به الجيش الوطني الليبي في حربه لتطهير طرابلس من المليشيات.

وأكد صالح خلال اللقاء عدم شرعية حكومة فايز السراج وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي وفشلها في أداء الدور المنوط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجانب ضد أبناء الشعب الليبي.

يشار إلى أن قبرص ومصر واليونان ومجلس النواب والاتحاد الأوروبي رفضت مذكرتين للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية أبرمتهما تركيا مع حكومة السراج.

كما أن البرلمان الليبي قد رفض الاتفاقية واعتبرها تهديدا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، وشددت الحكومة الليبية على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.

وقال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، إنه سيدعو جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث التهديدات التي تمثلها تركيا عبر تدخلها في الشأن الليبي خاصة بعد طلب حكومة فايز السراج الدعم العسكري من رجب طيب أردوغان.



وأضاف الثني في بيان له: "الليبيون وجيشهم يخوضون معركة الحق وسيلقنون قطر وتركيا درساً في الوطنية، ونطالب بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية، التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.

