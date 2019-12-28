الاتحاد الأفريقي يعلن مراقبة الانتخابات الرئاسية بغينيا بيساو

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقى، السبت، عن نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى جمهورية غينيا بيساو، المقرر إجراؤها غداً الأحد.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أن بعثة المراقبة "ستراقب الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو ضمن جهوده التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام والشفافية والنزاهة لعملية الانتخابات لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي".

وذكر البيان أن البعثة تضم 53 مراقباً أفريقياً، من بينهم أعضاء من مجلس الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي ،وبرلمان عموم أفريقيا، وهيئات إدارة الانتخابات الأفريقية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء المستقلون من مؤسسات الفكر والرأي، والمؤسسات الأكاديمية.

كما يترأس البعثة واكيم رافائيل برانكو، رئيس الوزراء السابق بدولة ساو تومي وبرينسيبي (بوسط أفريقيا) وسيغطون 9 مناطق في غينيا بيساو.

Advertisements

وقال إن البعثة تنقسم إلى اثنتين إحداهما: مراقبة قصيرة المدى وستبقى حتى 2 يناير/كانون الثاني 2020 ، فيما ستبقى البعثة الأخرى طويلة المدى حتى 5 يناير/كانون الثاني 2020 لمتابعة إعلان نتائج الانتخابات.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه من المقرر أن تصدر بعثة المراقبة الأفريقية، خلال مؤتمر صحفي، بياناً عن النتائج الأولية حول إجراء الانتخابات في 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

يذكر أن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو، التي أجريت في 24 نوفمبر 2019، خسر فيها جوزي ماريو، رئيس غينيا بيساو، المنتهية ولايته، والذي حكم البلاد لولاية واحدة، وحل فيها بالمركز الثالث خلف وزيرين أولين سابقين في ظل حكمه.

وكان الوزير الأول الأسبق رئيس الحزب الحاكم، دومينغوس سيموس بريرا، قد تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها 12 مترشحاً؛ حيث حصل على نسبة 40.13%.

وحل في المركز الثاني الوزير الأول السابق عمارو سيسوقو أمبالو، حيث حصل على نسبة 27.65%، فيما حل الرئيس منتهي الولاية في المركز الثالث بنسبة 12.41%.

وينتظر أن يتنافس بريرا وأمبالو خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المرتقبة غداً الأحد في 29 ديسمبر 2019، وفقاً لما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في البلاد.