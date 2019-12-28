تونس ترفع درجة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا

رفع الجيش التونسي وقوات الأمن، السبت، حالة التأهب على الحدود الشرقية تحسبا لتطورات محتملة للنزاع في ليبيا.

وانتشرت وحدات من الجيش وقوات الأمن في ولاية مدنين المحاذية للحدود الشرقية مع ليبيا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية السبت.

وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس وجزيرة جربة التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقا للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام.

وتأتي حالة التأهب في ظل تحرك قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت تونس عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق مائي بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني تحسبا لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب.

وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر تضم معبرين رئيسيين في رأس جدير والذهيبة في الجنوب التونسي.

وتشهد ليبيا تطورات بعدما طلبت حكومة فايز السراج رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد تقدمات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات الإرهابية التابعة للسراج.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس، في وقت قريب ربما يكون الشهر المقبل.

وطالبت تركيا مليشيات سورية مسلحة موالية لها برفع قوائم أسماء 200 مسلح لنقلهم إلى ليبيا.

وصرح أردوغان بأنه يتوقع تمرير البرلمان تفويضا بإرسال جنود إلى ليبيا يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني المقبل، مستندا إلى اتفاقية دفاع مشترك وقعت خلال الفترة الماضية بين أنقرة وطرابلس، وأخرى بحرية أثارت حفيظة اليونان مدت خلالها تركيا منطقتها المائية الاقتصادية وجعلت لها حدودا بحرية مع ليبيا.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، أن قواته باتت على بعد 4 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنباء عن انضمام عناصر سورية في صفوف مليشيات حكومة الوفاق.





ويسيطر الجيش الليبي على أكثر من 95% من الأراضي الليبية التي تتعدى مليونا و759 كيلومترا مربعا، حسب ما أفاد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش.

ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ أبريل/نيسان الماضي بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات، فيما تحظى المليشيات بدعم كبير من حكومة السراج وجماعة الإخوان الإرهابية.