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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الباكستاني يشيد بجهود الإمارات في تعزيز السلم والإستقرار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
أشاد الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بجهود دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات تعزيز السلم و الأستقرار الاقليميين.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت، بالقصر الرئاسي في العاصمة اسلام أباد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي يزور باكستان حاليا، حسبما أفادت وكالة وام .
وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها و تنميتها في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس الباكستاني متانة العلاقات التي تجمع بلاده و دولة الامارات العربية المتحدة مستندة إلى أسس قوية من و الثقافة و التراث المشترك وأبدى رغبة باكستان في تعزيزها على جميع المستويات بما في ذلك التجارة و الاستثمار و الطاقة و الثقافة و السياحة.
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