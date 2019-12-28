الرئيس الباكستاني يشيد بجهود الإمارات في تعزيز السلم والإستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

أشاد الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بجهود دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات تعزيز السلم و الأستقرار الاقليميين.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت، بالقصر الرئاسي في العاصمة اسلام أباد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي يزور باكستان حاليا، حسبما أفادت وكالة وام .

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وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها و تنميتها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الباكستاني متانة العلاقات التي تجمع بلاده و دولة الامارات العربية المتحدة مستندة إلى أسس قوية من و الثقافة و التراث المشترك وأبدى رغبة باكستان في تعزيزها على جميع المستويات بما في ذلك التجارة و الاستثمار و الطاقة و الثقافة و السياحة.