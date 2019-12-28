شاهد .. تظاهرات في تونس رفضاً للتدخل التركي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تظاهر عشرات التونسيين، اليوم السبت، أمام السفارة التركية في تونس؛ احتجاجا على التدخل العسكري التركي المنتظر في ليبيا .



ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لمحاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقحام تونس في الحرب بليبيا .. معبرين عن إدانتهم لمحاولة إدخال تونس في المخطط التركي الذي يستهدف ليبيا .

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ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون "لا للتدخل العسكري في ليبيا ولا لإقحام تونس في الصراع الليبي" .

وتتزامن الوقفة الاحتجاجية، مع ما أحدثته زيارة أردوغان إلى تونس، من جدل، بعد أن قال أردوغان إنه اتفق مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، على دعم رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج.

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