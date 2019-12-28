الجيش السوداني ينفي وجود عساكر له في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

نفى الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، وجود أي علاقة تربط بين الجيش السوداني وما زعمه الرئيس التركي عن مجموعات مسلحة سودانية في ليبيا. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "سودان تريبيون" على موقعها الإلكتروني أن "الارتزاق ليس له بلد معين، وإنه أصبح مهنة، وأن الأمر برمته لا يعني القوات المسلحة ولا السودان في شيء". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ادعى خلال زيارته إلى تونس يوم الأربعاء: إن "خمسة آلاف مقاتل سوداني وألفين من الروس يقاتلون في ليبيا"، وتساءل عن الصفة التي دخل بها هؤلاء إلى ليبيا، وأضاف: ما عملهم هناك؟ وما ارتباطاتهم". وأكد الحسن عدم وجود أي منتسب للجيش السوداني يقاتل في ليبيا، لأن تحركات الأخيرة تتحدد وفقاً لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول، مشدداً على أن بلاده تراعي قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا وعدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع. وأضاف "الأمر بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وهذا غير متاح الآن بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا حالياً".

