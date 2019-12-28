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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرات مسيرة تستهدف مطار حماة العسكري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
تصدت المضادات الأرضية مساء أمس الجمعة لهجوم بطائرات مسيرة على مطار حماة العسكري في سوريا. وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنه سُمع أصوات مدفعية ثقيلة 57 في محيط مطار حماة العسكري، وأكدت مصادره أن دوي انفجارات في محيط مطار حماة العسكري لم يعرف ما إذا كانت ناجمة عن إصابة تلك الطائرات لأهداف داخل المطار أو ناتجة عن قصف مدفعي. وتأتي تلك الأنباء تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع مذخرة واستهداف محيط قرية قسطون بريف حماة الشمالي الغربي. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية. وقال مصدر أمني رفيع المستوى حينها، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي المحتلة والأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية. كما أسقطت في اليوم نفسه، طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية، بالإضافة إلى تصديها لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري.
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