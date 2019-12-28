العراق: مقتل مدنيين اثنين في هجوم لداعش جنوب الموصل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم السبت بمقتل مدنيين اثنين في هجوم لعناصر داعش جنوب الموصل400كم شمال بغداد. وقال النقيب أحمد العبيدي إن"عناصر من داعش يستقلون عجلة غير مرقمة، فتحوا نيران أسلحتهم داخل قضاء الحضر90كم جنوب الموصل فقتلوا مدنيين اثنين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة". وأضاف العبيدي أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسلمت جثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي في الموصل". وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد اعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.





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