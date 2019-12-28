شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدين التفجير الإرهابي في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 أدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية اليوم السبت، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي. وأكدت البحرين تضامنها مع الصومال في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مجددة موقفها الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين التفجير الإرهابي في مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.