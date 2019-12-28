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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين في إطلاق نار قرب مدينة هيوستن الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
قال مسؤول أمني أن شخصين قتلا في إطلاق نار على 8 أشخاص على الأقل من جانب رجال مسلحين ليلة أمس الجمعة قرب مدينة هيوستن بولاية تكساس وسط جنوب الولايات المتحدة. وقال رئيس شرطة مقاطعة هاريس ايد جونزاليس، إن التفاصيل لا تزال أولية بعد إطلاق النار، لكن يبدو أن مجموعة من الأشخاص كانوا يصورون شريط فيديو عن موسيقى الراب في مكان انتظار السيارات قرب هيوستن عندما تم اطلاق النار عليهم. وقال جونزاليس للصحفيين في مكان الحادث إن 4 أشخاص أصيبوا أيضاً وتم نقلهم إلى المستشفيات وأن حالات اصابتهم مختلفة .
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