مصر: 6 قتلى بينهم أجانب و32 مصاباً في حادث تصادم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 أفاد مصدر أمني مصري بوفاة ستة أشخاص، بينهم أجانب، وإصابة32 آخرين اليوم السبت في حادث تصادم حافلتي ركاب في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس بشرق القاهرة. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "حادث تصادم وقع صباح اليوم بين حافلة سياحية وآخرى نقل عام بطريق "السخنة- الزعفرانة"، ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 32 آخرين". وأضاف المصدر أن "رجال المرور والإسعاف انتقلوا إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات". وأشار إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة بينهم حالات خطرة.





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