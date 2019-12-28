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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: "أمن الدولة" يطلق حملة تعريفية لمراكز الإبلاغ عن الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
دعا أمن الدولة السعودي إلى ضرورة سرعة الإبلاغ عن الإرهابيين أو المشبوهين أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت أن رئاسة أمن الدولة أطلقت حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية ورقماً موحداً بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم. وقالت "واس" إن الحملة" تهدف أيضاً إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية". وتعرّف الحملة، طبقاً للوكالة، بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.
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