العراق: مفوضية حقوق الإنسان تكشف عدد المختطفين منذ بدء الاحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق اليوم السبت عن اختطاف 68 متظاهراً منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم. وذكر مصدر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن 166 شخصاً من المتظاهرين تم اختطافهم من ساحات الاحتجاج، أو غابوا عنها من دون أن يعرف مكان وجودهم حتى الآن. وبدوره، قال عضو مجلس المفوضية، انس العزاوي، في تصريح صحافي ، إن "اجمالي عدد حالات الاختطاف في العراق في صفوف الناشطين والمتظاهرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى الآن بلغ 68حالة اختطاف تم اطلاق سراح 12منهم فيما لايزال مصير 56مختطفاً مجهولاً وهي أرقام مثبتة لدى منظمة حقوق الانسان العراقية ". وأوضح أن "حالات الاغتيال في صفوف الناشطين والمتظاهرين بلغت 33حالة موزعة بواقع 15حالة قتل و13مصابل و7 حالات محاولات فاشلة". وأكد العزاوي أن حالات الاختطاف والاغتيال تتم خارج ساحات التظاهر، والقوات الأمنية تواصل عمليات البحث عن الفاعلين . ومن جانب آخر ، ذكر شهود عيان أن متظاهرا قتل الليلة الماضية برصاص القوات العراقية في اشتباكات ليلية بين القوات العراقية ومتظاهرين في ساحة الوثبة ببغداد.

