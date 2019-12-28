الرئيس الجزائري يُعين عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي. وقال البيان إن جراد، أستاذ العلوم السياسية، "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُين رئيساً للوزراء بالنيابة، بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.

