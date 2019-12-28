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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري يُعين عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي. وقال البيان إن جراد، أستاذ العلوم السياسية، "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُين رئيساً للوزراء بالنيابة، بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.
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