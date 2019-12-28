شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى قاعدة عسكرية عراقية في الأنبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 أفادت مصادر عراقية اليوم السبت بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار العراقية. وكانت مصادر أمنية من المحافظة كشفت لموقع "سومرية نيوز" في الساعات القليلة الماضية أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات غير مسبوقة، تحسباً لمخطط لاستهداف القاعدة عين الأسد الجوية، بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة "كاي وان" في محافظة كركوك، أمس الجمعة. وأضاف المصدر أن "طائرات حلقت فوق القاعدة" وأن "القوات الأمريكية أقامت مظلة جوية على قاعدة عين الأسد الجوية تحسباً لأي طارئ".





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