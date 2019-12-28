فرار 8 معتقلين من سجن طالباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

فر 8 نزلاء من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان. وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت أن أفراد المجموعة، وهم أعضاء من قوات الامن الأفغانية، تم وضعهم في سجن بمنطقة "قره باغ" قبل أن يهربوا منه، ولم تتضح بعد المدة التي قضوها في السجن. ووصل النزلاء ، بعد فرارهم من السجن، إلى منطقة تخضع لسيطرة قاعدة عسكرية، حسب وزارة الدفاع. وكانت القوات الخاصة الأفغانية قد أفرجت عن مئات من رفاقهم من سجون مختلفة تابعة لحركة طالبان في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عملية فرار أخرى قبل حوالي 8 سنوات، هرب حوالي 500 من أعضاء حركة طالبان من سجن أفغاني، محصن في إقليم قندهار جنوب البلاد، بعد قيامهم بحفر نفق طوله مئات الأمتار تحت السجن. وأفرج الرئيس الأفغاني أشرف غني عن أكثر من 900 من سجناء طالبان هذا الصيف، في بادرة حسن نية. وغير أن تلك الخطوات لم يكن لها تأثير كبير في تحسين العلاقات مع طالبان، وواصل المسلحون رفضهم إجراء أي محادثات مباشرة حول إيجاد تسوية سلمية للصراع المستمر.

