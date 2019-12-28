روسيا تنشر صواريخ أفانغارد "السابقة لعصرها"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها نشرت أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات والمزودة بقدرات نووية اليوم الجمعة، في خطوة قال الرئيس فلاديمير بوتين إنها تضع بلاده في فئة تسليح لا يشاركها فيها أحد. وأضافت الوزارة في بيان، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبلغ بوتين بنشر الصواريخ. لكن البيان لم يذكر موقعها. ويدعى نظام الصواريخ الجديد أفانغارد، وهو أحد الأنواع الجديدة من الأسلحة التي وصفها بوتين بـ"السابقة لعصرها". وقال بوتين، إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريباً، وبمقدوره أيضاً أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية، رغم أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية. وقال بوتين، إن نظام أفانغارد بوسعه أن يخترق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية. وأضاف "اليوم، لدينا وضع فريد في تاريخنا الحديث والمعاصر. إن الدول الأخرى تحاول اللحاق بنا. لا تملك أي دولة أخرى أسلحة أسرع من الصوت، ناهيك عن أسلحة عابرة للقارات أسرع من الصوت بمراحل".

