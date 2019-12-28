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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسى يبحث الأوضاع الليبية مع بوتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع بلاده لتعميق العلاقات المصرية - الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي أمس الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس. من جانبه، أكد بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
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