شكرا لقرائتكم احتجاجات ضد زيارة أردوغان لتونس وتدخله في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نظم تونسيون، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، تنديداً بالزيارة التي أداها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس ومحاولة استغلال وإقحام بلادهم في الصراع الليبي، ورفضاً للتدخل العسكري التركي في ليبيا.

وتحت شعار "لا للتدخل التركي في ليبيا "و"لا لإقحام تونس في الصراع الليبي"، تجمع تونسيون أمام مقر سفارة تركيا بتونس العاصمة، رافعين شعارات "لا للتدخل العسكري التركي ضد ليبيا" و"لا لنهب ثروات ليبيا" و"أردوغان لص وإرهابي" و"ليبيا إلى الليبيين دون عثمانيين".

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كما طالب المحتجون الرئيس، قيس سعيد، باتخاذ موقف واضح وحازم ضدّ التجاوزات التركية سواء في تونس أو في ليبيا.

وما زالت الزيارة التي أداها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، يوم الأربعاء، تثير موجة من الغضب في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية التونسية، التي شككت في خلفيات هذه الزيارة ودوافعها.

ورأت تلك الأوساط أن هذه الزيارة تمهيد لتدخل عسكري في ليبيا بدعم تونسي، وذلك رغم نفي الرئاسة التونسية اصفافها وراء الحلف التركي في الأزمة الليبية وإعلان وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف الليبية.