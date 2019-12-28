قبرص تعلن دعمها لسحب الاعتراف الدولي من حكومة فايز السراج

أعلنت قبرص، اليوم السبت، دعمها لمجلس النواب الليبي في سحب الاعتراف من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وذكرت قناة "العربية" أن برلمان قبرص أعلن دعمه لمجلس النواب الليبي أوروبياً ودولياً في سحب الاعتراف من حكومة فايز السراج.

وفي لقاء جمع بين رئيس مجلسيّ النواب الليبي والقبرصي، عقيلة صالح وديمترس سيلوريس، بالعاصمة نيقوسيا، أكد سيلوريس على دعم بلاده للشعب الليبي وإرادته، ورفضها لوجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا، بالإضافة إلى رفض قبرص للدعم الخارجي لهذه المليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا.

وأكد رئيس النواب القبرصي على دعمه لمجلس النواب الليبي، مشيراً إلى أنه الممثل الشرعي والمنتخب في ليبيا،.

كما أكد سيلوريس على دعمه توجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية من أجل سحب الاعتراف بحكومة الوفاق ودعم القوات المسلحة الليبية في الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، علي عدم شرعية حكومة فايز السراج في طرابلس.

وأكد صالح أن حكومة الوفاق الليبية فشلت في أداء الدور المناط بها، وحيث قامت بالتحالف مع الإرهابيين والمتطرفين الذي يسيطرون علي مدينة طرابلس ضد أبناء الشعب الليبي.

هروب

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وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، قد أصدر بيان، أمس الجمعة، رجح فيه هروب السراج من البلاد إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد تقدم الجيش باتجاه قلب طرابلس.

وأضاف البيان أن تقدمات الجيش الوطني على كافة المحاور أصابت المليشيات بحالة من الهلع، الأمر الذي دفع قادتهم إلى الهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

وتابع إن هناك طائرة أقلعت صباح أمس الجمعة، متجهة إلى لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها فايز السراج.

وأوضح البيان أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرت مطار معيتيقة، تحمل على متنها عدداً من قادة المليشيات، مرجحا أن يكون فايز السراج بين الهاربين.

وأشار المركز في بيانه إلى أن قادة المليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش الوطني، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج.

توجه دولي لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

وعلّق محللون سياسيون على أنباء هروب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج من الأراضي الليبية وتوجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي باتجاه العاصمة طرابلس ومقر الحكومة.

وقال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن هروب فايز السراج من ليبيا إلى لندن يعني أن هناك مؤشر على توجه دولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق التي يتزعمها.

وأضاف الزعتر أن في الوقت الحالي لا سبيل أمام السراج سوى الهرب والقفز من القارب الذي أوشك على الغرق.