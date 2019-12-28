مقتل 6 أشخاص بينهم 3 سياح أجانب جراء حادث سير شمال شرقي مصر

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر ​حادث سير​ بين حافلتين إحداهما تقل أجانب و​سيارة​ نقل بطريق شمال شرقي مصر"، موضحةً أن "الحادث وقع على طريق السخنة – الزعفرانة، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين لمستشفيين حكوميين".

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