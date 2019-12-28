مسؤول ايراني: سنتصدى بشدة لمن يحاول دخول منطقة المناورات المشتركة

حذر مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري من انه "سيتم التصدي بشدة لمن يحاول الدخول باي وسيلة كانت الى منطقة المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين"، مؤكداً أن "اي اجراء نقوم به انما يكون صريحا ومعلنا وبطبيعة الحال فان الكثير من الدول تسعى لمعرفة موضوع واهداف المناورة ويسعون في هذا السبيل بمختلف الطرق".
ولفت إلى أنه "خلال مناورات "الولاية" كانت مدمرة تابعة للاستكبار قد اقتربت من مكان اجرائها لكننا وجهنا لها التحذير بمقاتلاتنا وغيرها لتغادر منطقة المناورات"، مؤكداً "اننا لا نجامل احدا وقد اعلنا بان منطقة المناورات محددة وسنتصدى بشدة لكل من يحاول الدخول الى منطقة مناوراتنا باي وسيلة كانت سواء السفن الحربية او الطائرات المسيرة".
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