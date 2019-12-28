النشرة: هدوء نسبي لليوم الثاني على جبهات ريف ادلب الجنوبي الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن هدوء نسبيا يسيطر لليوم الثاني على جبهات ​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي ووقف مؤقت لعمليات تقدم ​الجيش السوري​ عائدا ل​حالة الطقس​ السيئة نسبيا و​الامطار​ في المنطقة حيث اقتصرت العمليات على بعض الاستهدافات الصاروخية والمدفعية للجيش على محاور تحرك المسلحين ومواقعهم.

وكان الجيش قد سيطر مؤخرا على قرى ومزارع حلبان وسمكة وتل خطرة وخربة نواف على اتجاه أبو الضهور ​معرة النعمان​ وسبقها بسط سيطرته على ما يزيد عن 320 كم2 والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بالريف الجنوبي الشرقي حيث تمكنت من محاصرة النقطة التركية في صرمان وسيطر على بلدة جرجناز الاستراتيجية ليتقدم في قرى وبلدات ريفي معرة النعمان الشرقي والجنوبي بهدف السيطرة على الاخيرة ومنها استكمال السيطرة على الطريق الدولي حلب دمشق M5 والذي تأتي اهميته من ربط اهم المحافظات السورية واعادة النشاط التجاري والاقتصادي لها.

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