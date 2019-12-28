خفر السواحل التركي ضبط 189 مهاجرا أفغانيا في 4 عمليات شمالي بحر إيجه

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنّ "فرق خفر السواحل في ولاية جناق قلعة التركية نفّذت 4 عمليّات شمالي بحر إيجه، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعيّة".
ولفتت إلى أنّ "العمليّات أدّت إلى ضبط 189 مهاجرًا أفغانيًّا، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم التوجّه إلى جزيرة ميديللي (لسبوس) اليونانية"، موضحةً أنّ "المهاجرين أُحيلوا إلى مركز الترحيل في قضاء أيواجيك بالولاية".
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