الرئيس الجزائري عيّن عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء

أعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ أنّ "الرئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​، عيّن عبد العزيز جراد رئيسًا للوزراء"، خلفًا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الّذي عُيّن رئيسًا للوزراء بالنيابة بعد استقالة ​نور الدين بدوي​ في 19 كانون الأول الحالي، في يوم تسلّم تبون مسؤوليّاته على رأس البلاد.

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