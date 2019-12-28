زلزال بقوة 4,3 درجات ضرب مدينة دهلران غربي إيران

أعلنت مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة ​طهران​، أنّ "مدينة دهلران في محافظة ايلام غربي ​إيران​، تعرّضت ل​زلزال​ بقوّة 4,3 درجات على مقياس ريختر، وقع في عمق 10 كيلومتر".

ولفتت إلى أنّ "​هزة أرضية​ أُخرى بقوّة 3,8 درجات على مقياس ريختر، ضربت المنطقة نفسها".

في هذا الإطار، أكّد حاكم بلدة "زرين اباد" التابعة لمدينة دهلران، مسعود سليماني نيا، أنّ "الهزة الأرضية لم تؤدّي إلى سقوط ضحايا أو حدوث أضرار ماديّة".