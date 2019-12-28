مقتل شاب سقط عن سطح منزله في داريا بإقليم الخروب

قُتل الشاب "ك. ع. م" مواليد العام 1981، من ​بيروت​، ومُقيم في بلدة داريا في ​إقليم الخروب​، إثر سقوطه عن سطح منزله بينما كان يصلح أحد مزاريب مياه السطح.

وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقًا في الحادث.