مقتل شاب سقط عن سطح منزله في داريا بإقليم الخروب

قُتل الشاب "ك. ع. م" مواليد العام 1981، من بيروت، ومُقيم في بلدة داريا في إقليم الخروب، إثر سقوطه عن سطح منزله بينما كان يصلح أحد مزاريب مياه السطح.
وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادث.
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