اخبار العالم

مقتل شاب سقط عن سطح منزله في داريا بإقليم الخروب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قُتل الشاب "ك. ع. م" مواليد العام 1981، من ​بيروت​، ومُقيم في بلدة داريا في ​إقليم الخروب​، إثر سقوطه عن سطح منزله بينما كان يصلح أحد مزاريب مياه السطح.

وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقًا في الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب سقط عن سطح منزله في داريا بإقليم الخروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا